Caro Presidente, Le scrivo da Stazzema, il comune noto per la strage di Sant’Anna, come tanti in Italia completamente montani. In Italia i comuni montani, molti dei quali piccoli come il mio, ma anche molto più piccoli e meno popolosi dei 3000 abitanti che per adesso vivono nella nostra comunità sono ben oltre la metà delle quasi 8000 municipalità sparse per il territorio nazionale. Il mio comune si compone di 17 frazioni, dai 150 metri di altezza della più vicina alla costa fino ai 900 metri della più lontana.

Da anni denunciamo i gravi ritardi negli investimenti per far sì che in questi territori si possano costruire le ragioni per mantenere il bene più prezioso, ovvero la popolazione che risiede che abita territori bellissimi dalla storia millenaria, borghi abitati da sempre che negli anni hanno subito un progressivo spopolamento a causa dell’attrazione delle metropoli o nel nostro caso della costa in cui forse la vita è più semplice, ma che deve fare a meno della componente di socialità che permane in questi luoghi. Si legge sempre di interventi per superare la frattura tra le infrastrutture dei luoghi maggiormente popolati e questi luoghi per evitare appunto lo spopolamento che significa anche abbandono del territorio e aumento del rischio di smottamenti, frane.

Ogni crisi aumenta questa frattura e a pagare sono sempre i territori più fragili, quello montani, in cui investire costa di più e dà meno ritorno economico: in un momento in cui i nostri ragazzi non possono frequentare le scuole le connessioni dimostrano la loro drammatica inadeguatezza. Da anni partecipiamo a tavoli e conferenze a seguito di solleciti che si sono ripetuti nel tempo con il risultato che le compagnie telefoniche ( TIM VODAFONE WIND ecc.) continuano a snobbarci. I cittadini si lamentano e chiamano il sindaco perché i genitori non riescono a lavorare da casa, perché o ragazzi non riescono a partecipare alle lezioni.

Siamo stanchi di promesse: la pandemia è stato un dramma sociale, economico, da cui non si uscirà tutti uguali e che non tutti i territori stanno pagando allo stesso modo. La pandemia può essere una occasione per appianare queste differenze. Noi abitanti della montagna siamo stanchi di veder partire i nostri figli alla ricerca di opportunità che qua non ci sono, di dover fare i conti con l’impossibilità di offrire ai nostri cittadini servizi inadeguati, connessioni lente o inesistenti.

Spero che vorrà ascoltare questo appello che è quello di uno dei tanti sindaci che ogni giorno lavora si impegna per far vivere la scuola, i servizi, i borghi, per dare opportunità a chi vuole investire in un turismo lento e di qualità, nel recupero dei borghi che sono bellissimi se e soltanto finché continuano ad essere abitati e curati.

Nessuno quanto noi ama la propria terra, Consentiteci di offrire un futuro ai nostri giovani.

Il Sindaco di Stazzema

Maurizio Verona

Stazzema, 27 marzo 2021