CARO-BOLLETTE: AL VIA LE EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Altopascio tra i primi a dare sollievi ai cittadini

ALTOPASCIO, 23 dicembre 2022 – Caro-bollette luce e gas: l’amministrazione D’Ambrosio va in soccorso dei cittadini che vivono situazioni di maggiore difficoltà economica. Con uno stanziamento di oltre 50mila euro di risorse proprie, e grazie al bando pubblicato nei mesi scorsi, il Comune di Altopascio ha infatti dato il via ai pagamenti dei contributi alle oltre 200 famiglie beneficiarie, per un contributo medio di più di 200 euro. Un’iniziativa che vede la cittadina del Tau come uno dei primi comuni del territorio a procedere all’erogazione delle risorse per aiutare i nuclei familiari a coprire gli aumenti di luce e gas.

“Proprio in queste settimane – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale Valentina Bernardini – stanno arrivando le bollette di luce e gas con i rincari. Una situazione che mette le famiglie, soprattutto i nuclei più fragili e più esposti, in seria difficoltà. Avevamo inizialmente previsto uno stanziamento di 40mila euro, cifra che, viste le tante domande pervenute al bando pubblicato, abbiamo integrato di oltre 10mila euro così da portare il budget complessivo a più di 50mila euro. Questi contributi andranno a dare sollievo alle famiglie, ai cittadini: in questi mesi i costi delle bollette hanno raggiunto cifre mai viste e, più in generale, ha subito un rincaro qualsiasi aspetto della vita di tutti i giorni, a parlare dalla spesa e dai generi alimentari. Il fatto di esserci mossi per tempo e di aver lavorato nei mesi scorsi sul bando, ci permette oggi, nel momento più difficile dei rincari, di procedere con i pagamenti e quindi dare alle persone un aiuto concreto. Come amministratori comunali non possiamo direttamente ridurre le bollette, ma possiamo sostenere i nostri concittadini alle prese con questa nuova emergenza. Lo abbiamo sempre fatto, continueremo a farlo finché ce ne sarà bisogno: certo è che i Comuni non possono essere lasciati da soli in questa situazione. Attualmente non abbiamo visto aiuti da parte del Governo centrale, né per gestire gli aumenti di luce e gas che anche gli stessi enti pubblici si trovano ad affrontare, né per intervenire a supporto di chi si trova in maggiori difficoltà, come successe, durante la pandemia, con i buoni spesa. Noi continueremo a fare la nostra parte, ma è fondamentale che lo Stato dia risposte agli enti locali, che ancora una volta rappresentano il collante attraverso cui tenere unita la comunità”.

Nei giorni scorsi sono partiti i pagamenti ai 224 beneficiari, tutti residenti ad Altopascio: l’erogazione dei contributi proseguirà fino ad anno nuovo.