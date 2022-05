Carnovale Porcarese, festa in piazza per la seconda uscita

PORCARI – Dal primo pomeriggio a mezzanotte, con musica, animazione, balli, giochi e ovviamente coriandoli ad allietare grandi e piccini.

Carri di cartapesta, musica, giostre, truccabimbi, dolci e ovviamente coriandoli e stelle filanti: la seconda uscita del Carnovale Porcarese è una grande festa in piazza con un ricco programma di animazione per grandi e piccini. Il via alle 14.30 con l’arrivo sul palco dei conduttori, poi, alle 15.30 la sfilata dei 5 carri allegorici realizzati come da tradizione dai maestri carristi durante l’inverno. Nel corso del pomeriggio spensierato non è mancato un momento di riflessione sull’attualità: i bambini e i ragazzi del catechismo hanno infatti voluto sfilare per le vie del paese portando il messaggio di pace lanciato da Papa Francesco e gridando il proprio no a tutte le guerre. All’arrivo in piazza, scortati dalle Principesse Disney, con il coro delle musiche dei cartoni animati preferiti la festa è ripresa e proseguirà eccezionalmente fino alla sera inoltrata.

L’edizione 2022 del Carnovale, la 42esima nella storia del Paese, è la prima straordinariamente fuori stagione, in primavera inoltrata e ha in calendario altre due date.

fonte noitv