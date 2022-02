Carnevale Viareggio, Fantozzi-Benedusi (Fdi): “La Fondazione si metta una mano sulla coscienza e conceda alle persone con disabilità l’ingresso gratuito per tutti i corsi mascherati”

“Una decisione che rappresenta una sconfitta per tutti. Non contingentiamo la loro voglia di vita!”. Intervento contro la decisione della Fondazione Carnevale di consentire l’ingresso gratuito alle persone con disabilità soltanto per un corso mascherato

Viareggio 12/02/2022 – “La Fondazione Carnevale si metta una mano sulla coscienza e conceda alle persone con disabilità l’ingresso gratuito per tutti i corsi mascherati” lo chiedono il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e la responsabile provinciale di Lucca del Dipartimento Fdi Equità sociale e Disabilità, Chiara Benedusi, che criticano la decisione della Fondazione Carnevale di Viareggio di consentire l’ingresso gratuito alle persone con disabilità soltanto per un corso mascherato.

“Il Carnevale ha sempre aperto le porte alle persone con disabilità per dare loro un momento di svago e di felicità, il gesto della Fondazione sarebbe ancora più importante dopo due anni di pandemia e restrizioni che hanno acuito le disuguaglianze. Una scelta poco comprensibile visto che stiamo andando verso una graduale normalità, come stanno ripetendo Governo, Regione e medici. Le restrizioni sono state allentate e la capienza potrebbe certamente essere aumentata, ma dalla Fondazione replicano di dover sottostare ancora a rigide regole di contingentamento. Per le persone con disabilità il Carnevale è un momento di fuga dalla quotidianità fatta di lotta e battaglie, non contingentiamo la loro voglia di vita!” sottolineano Fantozzi e Benedusi.