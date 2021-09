Carnevale, quasi tutto pronto: i corsi in diretta su Noi Tv

VIAREGGIO – Gli ultimi nodi saranno sciolti il 7 settembre nella riunione della Commissione di sicurezza in Prefettura. Ma il Carnevale Universale tra mille ostacoli ha di fatto preso forma e la presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci ha svelato i primi dettagli dei cinque corsi mascherati in programma dal 18 settembre al 9 ottobre.

5mila spettatori paganti, seduti e distanziati. 1.800 troveranno il posto assegnato sulle tribune, che saranno potenziate in piazza Mazzini e al Royal. Tutti gli altri siederanno su 3.200 poltroncine che saranno montate (e ogni volta smontate ) lungo la Passeggiata.

Sarà un’edizione in piena regola, valida a tutti gli effetti (salvo sorprese) ai fini del bando di concorso triennale. Saranno assegnati i premi Burlamacco e Ondina d’oro e ci saranno anche gli eventi collaterali. Ad aprire ogni sfilata sarà il carro del Franco Malfatti, scomparso prematuramente lo scorso dicembre. Ci saranno i figuranti a bordo – distanziati – e le coreografie a terra. Ma per capire quanti saranno gli elementi per ciascun carro e se dovranno indossare anche le mascherine c’è da attendere il parere della Commissione.

Sostanzialmente il vertice in Prefettura dovrà chiarire le modalità di accesso al corso per i non spettatori, ovvero per i clienti di bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari. Questi ultimi molto critici per i disagi che subiranno alle loro attività sul finale di stagione. Obiettivo della Fondazione è chiudere i cancelli del circuito in tarda mattinata. Dopodiché solo chi è in possesso del biglietto (e del Green pass) potrà accedere al corso. La regola. comunque, è che nessuno potrà sostare in Passeggiata durante lo spettacolo o rischierà una sanzione da parte delle forze dell’ordine. Ci si potrà solo spostare per raggiungere le tribune, i servizi o gli esercizi, senza fermarsi creando assembramenti. Per evitare questo sono stati eliminati dal corso persino i punti ristoro della Misericordia e della Croce Verde.

Complice il tetto di 5mila spettatori, il Carnevale di Viareggio quest’anno sarà sempre più un evento televisivo. La prima ora del corso di apertura sarà in diretta su Rai Tre. L’intera sfilata sarà in differita su Noi Tv, che come sempre sarà in prima linea. Trasmetteremo inoltre, infatti, in diretta reale tutti i quattro corsi mascherati successivi fino ai verdetti finali di un Carnevale che di sicuro rimarrà nella storia.