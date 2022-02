CARNEVALE PLASTIC FREE: VIA LA PLASTICA MONOUSO DAL CIRCUITO

Quarta edizione per il Carnevale Plastic Free: anche per quest’anno il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha firmato l’ordinanza che impone agli esercenti delle attività che si trovano all’interno del circuito, l’utilizzo di “posate, piatti, cannucce, bicchieri, stoviglie in genere, sacchetti e contenitori monouso per alimenti, che non siano preconfezionati alla produzione, in materiale biodegradabile e compostabile ovvero di origine cellulosica, ligneo vegetali compostabile”.

Le isole presidiate, affidate alla Cooperativa La Cometa, saranno collocate tra il palo 2 ed il palo 3, tra via Verdi e via San Martino, in corrispondenza del palo 9 di fronte a via Leonardo da Vinci, in corrispondenza del palo 17 tra via Giotto e via Mentana, tra il palo 22 ed il palo 23, tra via Carrara e via Firenze. Un addetto della Cooperativa La Cometa si muoverà all’interno del circuito per verificare se i contenitori sono stati riempiti ed eventualmente vuotarli.