Carnevale pietrasantino, torna la festa in centro storico

Carnevale pietrasantino, torna la festa in centro storico

Dopo due anni di assenza tornano a esibirsi nel centro storico di Pietrasanta le contrade del Carnevale. Domenica 12 febbraio, a partire dalle 15, nove costruzioni (Strettoia ha deciso di non realizzare il carro) e dieci mascherate sfileranno lungo il tradizionale circuito cittadino disegnato fra piazza Matteotti, viale Marconi, via San Francesco e Provinciale per Vallecchia per contendersi il premio Frido Graziani e lo stendardo con il manifesto 2023 disegnato dallo scultore Marco Cornini, assegnati rispettivamente al miglior carro e alla migliore mascherata in gara.

“Quest’anno è davvero Carnevale – dichiara il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – uno spettacolo che ritroviamo completo, dopo due anni vissuti nell’incertezza, nell’ombra di decisioni difficili e rinunce dolorose ma che, se possibile, ci hanno prima unito nella responsabilità e, ora, rendono ancora più magico questo momento. Sono profondamente grato a tutti coloro che ci hanno aiutato a guardare avanti, con speranza e fiducia nella forza delle nostre tradizioni”.

“Le radici del nostro Carnevale – aggiunge Andrea Cosci, assessore alle tradizioni popolari – sono nella semplicità e in quello spirito di comunità che siamo stati costretti a sacrificare negli ultimi anni. Un ringraziamento è doveroso, per questo, ai presidenti delle contrade, ai contradaioli e agli amici che hanno continuato a sostenere la manifestazione e noi amministratori lungo questa strada impervia, nell’attesa di quella ripartenza vera che finalmente, ora, possiamo accogliere con gioia. Con un arrivederci a prestissimo alle contrade di Valdicastello e La Corte, che nonostante il forte impegno e la passione, quest’anno hanno preferito rinunciare”.

L’ordine di sfilata delle costruzioni

Ad aprire sarà la contrada Africa-Macelli, vincitrice dell’ultima edizione della sfilata, con il carro “Finalmente è carnevale” e la mascherata “La natura”.

La seguiranno Il Tiglio/La Beca (carro e mascherata “Gira la Beca”), La Lanterna (carro e mascherata “Pietrasanta in rock n’roll”), La Collina (carro e mascherata “… e di nuovo la vita”), Strettoia (con la mascherata “Shhhh…trettoia”), Pontestrada (carro e mascherata “Harry??? Potta “R”), Marina (carro “Carneval loco viene dal mar”, mascherata “Los locos del mar”), Pollino-Traversagna (carro e mascherata “Finché la barca và… lasciala andare!”), Antichi Feudi (carro e mascherata “Come l’Araba Fenice rinasce il Carnevale”) e Brancagliana (carro e mascherata “Brancaclown show”).

Ingressi e biglietti

Quattro gli ingressi al circuito del Carnevale, presso i quali saranno anche in vendita i biglietti per assistere alla manifestazione: piazza Statuto, via Oberdan, via Marconi angolo via San Francesco e via San Francesco angolo Provinciale per Vallecchia. Invariato il costo (6,50 euro) con ingresso gratuito per under 10 e over 70.

Dopo l’esordio di domenica, le contrade torneranno a sfilare nelle due domeniche successive, il 19 e il 26 febbraio (5 marzo data di riserva) sempre con inizio alle 15. Stesso orario in cui, martedì 21, in piazza Matteotti scatterà la festa tutta dedicata ai bambini.