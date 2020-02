Carnevale Pietrasantino: la coreografia della contrada  La Collina.

Si replica domenica 16 febbraio con il secondo dei tre corsi programmati.

Il primo corso sarà trasmesso all’interno di uno speciale del “Rotocalco” di NoiTV (canale 10) con le immagini e le interviste dei presidenti delle contrade e tanti contributi. E più precisamente mercoledì 12 febbraio alle ore 23.30, giovedì 13 febbraio alle ore 14.00 e sabato 15 febbraio alle ore 13.00.

Le coreografie sono già visibili sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/mirkoeditor/videos le coreografie delle mascherate.

I biglietti possono essere acquistati (informazioni e prenotazioni anche al 0584.795246, 0584.795281) dalle 13.00 in poi presso le biglietterie allestite all’esterno del circuito di sfilata. Prezzo: ingresso 6,50 euro; gratuito per gli under 10 e over 70.