Carnevale per la via mascherine in allegria nel centro storico – Pieve Fosciana domenica 23 febbraio Dalle ore 14:30 A Pieve Fosciana si festeggia il carnevale con raduno delle maschere al Convento di Sant’Anna e sfilata fino a Piazza Roma dove ci saranno giochi ed intrattenimenti