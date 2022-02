Carnevale, Difendere Lucca aspetta le maschere sabato in Corso Garibaldi

Carnevale, Difendere Lucca aspetta le maschere sabato in Corso Garibaldi

Lucca, 25 febbraio – Il movimento Difendere Lucca comunica che sabato 26 febbraio aspetta bambini e genitori per celebrare il carnevale. Appuntamento dalle ore 15 nella parte pedonale di Corso Garibaldi in centro storico.

“Vogliamo celebrare lo spirito del carnevale in modo semplice e comunitario. Si tratterà di un appuntamento informale – continua Difendere Lucca – dove poter passare sia travestiti che no. Ovviamente un plauso particolare a chi sarà in maschera”.

“L’invito è rivolto a genitori e bambini e a tutti coloro che vogliono partecipare. Sarà un’occasione per stare insieme e celebrare Re Carnevale, fra giochi, coriandoli e stelle filanti. Un segnale anche per rilanciare il convivere e la socialità, messa a dura prova dalla pandemia”