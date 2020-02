Carnevale dei Piccoli di Seravezza, sole e boom di presenze al II° Corso

FOTO SABINA FEDERIGI

U

Corso in maschera baciato dal sole, a Seravezza, clima mite e sfilata svolta in allegria nonostante che, ad un certo punto della giornata, un fumogeno ha scaldato troppo un piccolo cumulo di coriandoli, sul Carro di Snoopy. Il personale volontario della Pro Loco è prontamente intervenuto facendo scendere i bambini e bonificando il principio di incendio!

In molti non si sono nemmeno accorti di ciò che era successo, il carro è rientrato immediatamente agli hangar, e lo spettacolo è ripreso con la stessa allegria di prima.

Le maschere oggi erano particolarmente belle: i coloratissimi Giullari, i bambini con gli Animali in via di estinzione, i protagonisti di Grease, la mascherata di Cerreta, la RSA Villa San Lorenzo, il caloroso benvenuto al paese di Ripa che giovedì prossimo, ha annunciato, organizzerà una bellissima festa di carnevale, nella piazza della Chiesa, a Ripa, alla quale parteciperanno anche i carri di Seravezza, poi una stupenda Mary Poppins, gli Steam Punk e alcuni meravigliosi spaventapasseri, tutti in sfilata con le proprie coreografie, e poi a ballare davanti al palco, con la travolgente animazione organizzata dalla Pro Loco. Bravissima la nostra Speaker, Marina Marrai, che ha saputo fare da ottima spalla a tutti i partecipanti. Grandiosa performance anche quella della Banda di Riomagno che ha fatto ballare tutti con i piu’ famosi motivi carnevaleschi. Il Presidente Marco Bertagna è molto soddisfatto, non solo di come sta riprendendo vita il Carnevale dei Piccoli di Seravezza, infatti oggi c’era veramente moltissima gente, ma anche per come è stata gestita una situazione di emergenza che, grazie alla prontezza dei volontari, possiamo archiviare come un piccolo inconveniente!

Ci vediamo la prossima domenica con la premiazione delle maschere piu’ belle!