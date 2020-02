CARNEVALE DEI PICCOLI A SERAVEZZA – domenica 16 febbraio

SECONDO CORSO MASCHERATO

Il Carnevale dei Piccoli di Seravezza ha aperto i battenti domenica 9 febbraio con grande successo di pubblico. C’è soddisfazione tra gli organizzatori della Pro Loco che preannunciano le novità del corso di questa domenica 16 febbraio in piazza Carduccia partire dalle ore 14,30.

Insieme ai simpaticissimi carri di Super Mario Bross e al Barone Rosso (Snoopy),sfilerannole mascherate:I GIULLARI DI TUTTI I COLORI di Seravezza; GLI ANIMALI IN VIA D’ESTINZIONE dei bambini dell’ Istituto Comprensivo Frediani; GREASE di Cerreta S.Antonio. Ogni gruppo mascherato mette in scena una bellissima coreografia. Questa domenica avremo inoltre il gruppo mascherato della Contrada la Lucertola di Ripa e gli ospiti della RSA Villa S. Lorenzo di Seravezza che, con i loro operatori, saranno anch’essi mascherati da giullari. Ed ancora saranno presenti la Filarmonica di Riomagno,gli artisti di strada: Il Trampoliere Giullare, La Princi con le bolle di sapone, il Trucca Bimbi.

Anche questo secondo corso di Carnevale si annuncia esilarante, all’insegna del divertimento a misura di bambino! Il Carnevale di Seravezza, sottolinea Marina Marrai, volontaria della Pro Loco di Seravezza e speaker della manifestazione,si distingue dagli altri Carnevali della zona proprio per essere alla portata delle famiglie non facendo pagare biglietti d’ingresso e dando la possibilità ai bambini di essere i veri protagonisti!

Fino alla conclusione del periodo di Carnevale sarà possibile visitare nella sede della Pro Loco, la mostra dedicata ad Alfieri Tessa, disegnatore di magnifici carri di cartapesta negli anni ’70 e la mostra dedicata al tema della mascherata “I GIULLARI DI TUTTI I COLORI” a cura dei Pittori itineranti della Seravezziana, in P.zza Carducci. Concluderà la kermesse carnevalesca lo spettacolo “C’E’ SPAZIO PER TUTTI….almeno al Carnevale!” sempre a cura della Pro Loco, lunedì 24 febbraio alle ore 21,15 presso il Teatro Scuderie Granducali di Seravezza, con la partecipazione dell’orchestra Basilio Stagi, la compagnia teatrale Le Nuove Leve, il gruppo teatrale di Cerreta S. Antonio e tanti altri personaggi. Spettacolo ideato scritto e diretto da Marina Marrai e Walter Bandelloni.

Per la Pro Loco di Seravezza

Marina Marrai