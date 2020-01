CARNEVALE: AREE DI SOSTA RISERVATE A DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI

Cicli e moto: sono istituiti parcheggi riservati ai cicli e moto, disposti, dove possibile, a pettine, dalle ore 7 alle 24, su ambo i lati della via IV Novembre nel tratto di strada compreso tra la via Mazzini e la via XX Settembre ed in via XX Settembre nel tratto di strada compreso tra la via IV Novembre e la piazza Mazzini. Gli spazi saranno adeguatamente segnalati con apposita segnaletica verticale di divieto di sosta eccetto ciclomotori e motocicli.

Veicoli al servizio di portatori di handicap: sono istituiti appositi spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di apposito contrassegno, in via Buonarroti, ambo i lati nel tratto di strada compreso tra la via Saffi e la via Mentana.

Spazi di sosta riservati agli ambulanti autorizzati: gli ambulanti cha hanno obbligo di condurre i propri veicoli al di fuori del circuito, potranno parcheggiare dalle 6 alle 24, in viale Buonarroti, lato monti, nel tratto compreso tra la via Gioia e via Giotto. Gli ambulanti assegnatari di posteggio per la vendita all’interno del circuito, hanno l’obbligo di esporre un pass rilasciato dalla Fondazione Carnevale per la sosta in viale Buonarroti nel tratto riservato. I cinque parcheggi riservati al Circolo Tennis Viareggio sono sospesi nei giorni dei corsi mascherati.

Mezzi di soccorso: sono istituiti appositi spazi di sosta riservati ai mezzi di soccorso in viale Buonarroti, lato monte, tra il civico 117 e la via Mentana nella fascia oraria 06/24.00.

Veicoli al servizio delle mascherate: sono istituiti appositi spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio delle mascherate muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Fondazione Carnevale da esporre sulla parte anteriore, sul viale Carducci sul lato mare nel tratto compreso tra la via Marco Polo e la via Colombo. Tali veicoli potranno accedere al viale Carducci nonostante il divieto di transito.