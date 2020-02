CARNEVALE A CAVALLO – A CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Carnevale 2020 Scirer’s Ranch – Castelnuovo di Garfagnana

IL 16 FEBBRAIO, Dalle ore 10:00

Siamo giunti alla decima edizione di CARNEVALE A CAVALLO

anche per quest’anno diamo il via alle maschere VERRÀ PREMIATO IL BINOMIO IN MASCHERA PIÙ BELLA E ORIGINALE .. cosa vuol dire?? vuol dire che cavallo e cavaliere dovranno essere mascherati entrambi quindi via alla fantasia!!!

PROGRAMMA:

– ore 10:00 Gimkana junior e a seguire Premiazione

– ore 12:00 pranzo su prenotazione

– ore 14:30 Sfilata in maschera con premiazione e a seguire Gimkana open

Per info e prenotazioni: Francesca 3471817929