Carneval-Hike! In maschera per boschi a Sillico – Pieve Fosciana

Tutti in maschera per Carnevale per i boschi del Sillico!

E’ Carnevale, e noi lo festeggeremo in maschera e alla grande!

Per questa giornata infatti, come location, abbiamo scelto nientepopodimeno che il Sillico! Borgo medioevale della parte Appenninica della nostra splendida Garfagnana, questo meraviglioso paesino ha costruito negli anni la sua nomea di borgo attraente, diventando un’icona del turismo “lento” in tutta la Valle e in gran parte della Regione.

Il sentiero è rilassante, la natura appenninica ci circonda, l’aria è piena di leggenda.. Ad un tratto il bosco finisce e davanti a noi troviamo un vialetto bordato di muschio. Sullo sfondo l’eremo di Capraia ci appare come un miraggio. Una magnifica costruzione in pietra circondata da prati e grandi castagni.

Una volta rientrati nel borghetto poi, ci aspetta una mangiata epica di specialità tipiche Garfagnine a casa dello Gnogno! Fidatevi, e provare per credere!!

AH, L’ESCURSIONE E LA GIORNATA VA PASSATA RIGOROSAMENTE IN COSTUME O IN MASCHERA!

E a fine giornata premieremo il costume più originale!

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 300 m+

PROGRAMMA

Ritrovo ore 09.00 presso Coop di Pieve Fosciana (LU)

Organizzazione macchine e trasferimento con mezzi propri fino al Sillico

Partenza escursione

Pranzo dallo Gnogno

Rientro alle macchine per le 16 circa

Cosa portare: Costume o maschera, scarponi da montagna, scarpe da trail running o scarpe da ginnastica con buona suola tacchettata, Zaino, Acqua, Snack o frutto, Vestiario a strati, Giacca antipioggia/antivento, Bacchette da trekking (facoltativo)

Costi:

Servizio Guida: 15 € a persona

Pranzo: le spese del pranzo saranno comunicate in fase di prenotazione in base al numero dei partecipanti, per una semplice questione di divisione di spesa.

Per intolleranze o allergie contattare la Guida.

PER INFO E PRENOTAZIONI: info@guidewildtrails.com – Nicholas 348 5154999

https://www.guidewildtrails.com/events/carneval-hike-sillico/