Carne alla pizzaiola: una ricetta facile, veloce e appetitosa che si prepara con fette di vitello o di manzo, salsa di pomodoro olive e capperi…

Ingredienti per due

• 2 fette di fesa di vitello ben battute

• 100 g circa di salsa di pomodoro

• ½ cipolla tritata finemente

• olive nere denocciolate

• capperi

• olio extravergine di oliva

• farina

• sale

• pepe

Procedimento

Scaldare un po’ di olio, rosolarvi a fuoco basso la cipolla, unire la passata di pomodoro, il sale e cuocere per una decina di minuti, allungando, se necessario, con un po’ di acqua.

Infarinare leggermente la carne e cuocerla 3-4 minuti per lato in una padella. Coprire la carne con il pomodoro, aggiungere le olive, i capperi, regolare di sale e di pepe e proseguire la cottura, su fiamma bassa, per una decina di minuti scarsi.

