Carlo Cottarelli al Caffè de La Versiliana

“I conti in tasca. L’Italia tra Pandemia e Recovery “

mercoledì 14 luglio, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (Lu)_Al Caffè de La Versiliana si inaugura la rubrica “Parole sante” condotta da Massimiliano Lenzi,giornalista scrittore e autore televisivo e firma di punta del nuovo quotidiano La Ragione e già conduttore molto apprezzato nella passata edizione di incontri firmati dalla Fondazione Versiliana. Primo ospite di Massimiliano Lenzi sarà l’economista Carlo Cottarelli , editorialista ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale. che per la prima volta interverrà sul palco del Caffè de La Versiliana mercoledì 14 luglio alle ore 18.30 nell’incontro dal titolo “I conti in tasca. L’Italia tra Pandemia e Recovery “. Dopo un anno e mezzo di pandemia l’Italia ha di fronte la sfida della ripartenza. Una scommessa politica ed economica decisiva per il futuro. Riuscirà il nostro Paese ad avere il suo nuovo Rinascimento? Di tutto questo si parlerà nell’incontro, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana.

Gli incontri al Caffè, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

L’ingresso agli Incontro al Caffè de La Versiliana è libero. Info 0584 265757 www.versilianafestival. it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE’ DE LA VERSILIANA

gio. 15 luglio: PENSIERO E POLITICA

Massimo Cacciari,filosofo, politico, accademico e opinionista.

Conduce Massimiliano Lenzi

ven. 16 luglio : RICCARDO CORREDI, IL MIO COVID

Riccardo Corredi,imprenditore e consigliere di gestione Fondazione Versiliana , Ettore Melai Primario Reparto Terapia Intensiva Ospedale “Versilia” , Daniele Taccola, medico Reparto Covid Ospedale “Versilia”, Federico Posteraro, direttore Riabilitazione Ospedale Versilia, Gerardo Palmiero, pneumologo Ospedale Versilia. Conduce Claudio Sottili

sab. 17 luglio:IL CAMMIN DI NOSTRA VITA

Luca Sommi,Giornalista e scrittore

Conduce Cristina Manetti

dom. 18 luglio : RIPARTIAMO DOPO IL COVID. LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA SULLE DIAGNOSI DI TUMORE

PAOLO VERONESI, Professore Ordinario Chirurgia Generale Università di Milano, Direttore Programma di senologia e Presidente ‘Fondazione Umberto Veronesi’

DUILIO FRANCESCONI, Direttore Chirurgia oncologica Ospedale Unico Versilia

Conduce Claudio Sottili