Carlo Carli cittadino benemerito del Comune di Stazzema

Il Sindaco di Stazzema: “Un riferimento della nostra comunità”

Nei prossimi giorni la cerimonia a Sant’Anna

Il Consiglio Comunale di Stazzema ha votato all’unanimità la delibera di conferimento

all’on. Carlo Carli della cittadinanza benemerita del Comune. La proposta era stata

formulata negli scorsi giorni dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona ed è stata accolta

con voti unanimi. L’on. Carlo Carli è stato il primo firmatario della Legge Istitutiva del

Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, sostenitore delle onorificenze a Don

Fiore Menguzzo, Jenny Bibolotti Marsili alla memoria, a Milena Bernabò, sostenitore per la

onorificenza a Cesira Pardini, vicino ai familiari nel processo della Spezia, primo firmatario

della Legge che ha istituito una Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle cause

dell’occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti, difensore appassionato della

memoria e dei valori della pace e della democrazia, amico dei borghi di Stazzema quando

ha rappresentato questo territorio nel Parlamento nazionale portando le istanze di questi

luoghi e della montagna nelle Istituzioni nazionali anche durante l’alluvione in Versilia.

I gruppi presenti in Consiglio hanno salutato con piacere la proposta del Sindaco:

appassionato l’intervento del primo cittadino di Stazzema che ha ricordato le motivazioni

che hanno portato a questo conferimento. Sono intervenuti anche il capogruppo di

maggioranza Franco Tarabella e di minoranza Amerigo Guidi ed il presidente Massimiliano

Bazzichi che hanno ricordato episodi che testimoniano il lungo legame di Carli con il

territorio di Stazzema.

“Era un atto che abbiamo sentito come dovuto per il suo impegno per la memoria, ma anche

per la rappresentanza del territorio”, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona,

“per la costruzione di uno spirito europeo e di una cultura capace sulle dolorose memorie

del passato contribuire a costruire un mondo senza barriere. Carlo Carli è ancora oggi per

Stazzema un riferimento costante per il suo bagaglio di esperienza e per il suo spirito di

collaborazione e la comunità tutta intende ringraziarlo per ciò che ha fatto e ancora saprà

fare. Nei prossimi giorni programmeremo la consegna dell’attestato ed un evento per

ringraziare l’on. Carli dell’impegno di tanti anni a favore della nostra comunità”.

L’on. Carli commosso ha salutato il Consiglio Comunale di Stazzema.