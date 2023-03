Cariche della polizia e scontri a Parigi per la riforma delle pensioni

È degenerata in serata la manifestazione di Place de la Concorde (nome davero inappropriato) iniziata nel pomeriggio, per protestare contro la decisione del governo di porre la fiducia per far passare la legge di riforma delle pensioni.

Dopo un tentativo di sgombero della polizia con gli idranti, gruppi di violenti sono tornati all’attacco devastando e incendiando materiale vario e veicoli, scontrandosi con gli agenti.

Numerosi i danni nel vicino, elegante Faubourg Saint-Honoré. I fermati sono almeno 120.

Macron, nonostante il pericolo che correil suo governo, tira dritto ed ha deciso: fiducia sulla riforma delle pensioni che quindi diviene legge.

Il presidente fa ricorso all’articolo della Costituzione che consente di non passare per il voto dell’Assemblea Nazionale. La riforma è quindi legge, sempre che non ci sia la sfiducia, che rappresenterebbe la caduta del governo stesso. Lunedì si vota. Protesta delle opposizioni mentre i sindacati annunciano nuove giornate di mobilitazione.