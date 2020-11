Cari Concittadini,

tra ieri ed oggi abbiamo avuto due ulteriori casi di positività al Covid 19, che portano il totale del nostro comune a 41:sono due contagi a bassa carica virale e le persone interessate stanno bene. L’ Azienda Sanitaria ha già provveduto ad adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

Alla luce del preoccupante andamento della curva epidemiologica, non ci stancheremo mai di ripetere come senso di responsabilità e rispetto delle regole debbano sempre più caratterizzare i nostri comportamenti, individuali e collettivi :lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari ed alla comunità di cui facciamo parte.

Domani, domenica 1° novembre, ricorre la festività di Tutti i Santi ed il giorno successivo la commemorazione dei nostri Defunti :nelle visite ai cimiteri e’ necessario evitare di creare inutili assembramenti, rispettando il distanziamento interpersonale, utilizzare sempre la mascherina ed igienizzare le mani. Come Amministrazione Comunale, per ricordare queste poche e semplici prescrizioni , che tuttavia sono le uniche in grado di limitare il contagio, abbiamo affisso agli ingressi degli 8 cimiteri del nostro comune dei cartelli ed insieme ad essi abbiamo messo a disposizione dei flaconi di igienizzante.

Nel corso della prossima settimana provvederemo a consegnare al domicilio di ogni cittadino residente le mascherine forniteci dalla Regione Toscana, alle quali ne aggiungeremo ulteriori 5.000 di tipo chirurgico acquistate direttamente.

A tutti voi, Buona Domenica

Il Sindaco

Avv.Francesco Pifferi Guasparini