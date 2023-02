Careggine – Servizio navette per raggiungere gli impianti sciistici..

– Il Comune ha organizzato un servizio navetta gratuito in località Formica, per favorire la fruizione, da parte degli sciatori , degli impianti sciistici.

– La Sindaca Lucia Rossi: “Cerchiamo di recuperare le perdite subite nella prima parte dell’inverno. Siamo molto contenti della risposta che il nostro piccolo comprensorio sta dando in termini di qualità di servizi. Gli ultimi importanti investimenti, realizzati soprattutto nell’ambito dell’innevamento artificiale e della sicurezza, permettono di avere piste sicure e impeccabili da ogni punto di vista. È bello vedere gli impianti aperti durante la settimana per accogliere i bambini delle scuole in settimana bianca. Mi sento in dovere di ringraziare le associazioni e gli operatori turistici per l’impegno al fine di rendere Careggine sempre più accogliente”.