Careggine, cittadinanza onoraria a Marcella Bertocchini

CAREGGINE – Il consiglio comunale riunito in seduta straordinaria con voto unanime ha concesso la cittadinanza onoraria di Careggine a Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’onorificenza è stata motivata dall’impegno e dalla presenza che Bertocchini mette nel suo mandato alla guida della Fondazione, soprattutto nelle aree marginali: su tutti l’impegno nei progetti Pinqua e Proximity Care per il miglioramento dei servizi sanitari, oltre ai tanti contributi per scuole, luoghi di culto, cultura e sociale.

Bertocchini, è stato riconosciuto, mette impegno e presenza in queste attività. E c’è anche il fatto che Elvira Colognori moglie del presidente è originaria di Careggine e ancora oggi la coppia d’estate frequenta l’abitazione di famiglia.

A salutare l’evento una sala piena di persone ma anche alcuni sindaci tra cui Raffaella Mariani e Francesco Pioli con altri rappresentanti rappresentanti di comuni della garfagnana.

Al termine Bertocchini ha dichiarato di sentirsi onorato e ha più volte ringraziato i presenti. La serata si è conclusa con la proiezione in anteprima del documentario “Careggine: Una terrazza sulla Garfagnana” di Abramo Rossi e la performance teatrale di Michela Innocenti con il suo omaggio a Careggine. Il tutto andrà in onda questa settimana nei Colori del Serchio.