Carducci legge Dante è anche in streaming video su YouTube, giornata convegno al Teatro Comunale

Carducci legge Dante è anche in streaming video su YouTube, giornata convegno al Teatro Comunale

Sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Pietrasanta la giornata convegno “Carducci legge Dante” in programma martedì 12 ottobre presso il Teatro Comunale di Pietrasanta a partire dalle ore 9.30 e che proseguirà per tutta la giornata. La diretta streaming è una opzione per chi non può seguire l’evento in presenza. Ad aprire il convegno curato e organizzato da Rita Camaiora e Pietro Conti saranno il Presidente del premio letterario Ilaria Cipriani, ed il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. Il ciclo di conferenze si presenta come un’occasione unica e particolarmente golosa per gli amanti della letteratura italiana, che vivranno un vero e proprio excursus letterario e artistico sotto la guida di docenti ed esperti della materia. Il poeta fiorentino con la sua opera si presenta costantemente e inevitabilmente nell’evoluzione storica del Paese e della produzione letteraria dei suoi poeti, tra cui in primo piano spicca Carducci. Per partecipare al convegno in presenza si ricorda che è necessario essere muniti di Green Pass.

Ecco il programma completo: ore 10.00 “Dante e il classicismo primo-ottocentesco: da Monti a Mamiani” a cura di Annalisa Nacinovich; 10.30 “Leggere la Commedia a Londra: Dante in esilio tra Foscolo e Rossetti” a cura di Francesca Fedi; ore 11.15 “Carducci legge Dante” a cura di Marco Veglia; ore 11.45 “Ser Durante” a cura di Federico Barsanti e Pietro Conti; ore 13.00 Lunch Break; ore 14.30 “Gli scritti su Dante di Giuseppe Mazzini” a cura Luca Beltrami; ore 15.00 “Dante per il popolo” a cura di Duccio Tongiorgi; ore 16.00 “La Commedia del fanciullino: Pascoli studioso di Dante” a cura di Giovanni Capecchi; ore 16.30 “Dante nell’arte dell’Ottocento” a cura di Marcello Ciccuto.

L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca e in collaborazione con il Premio Carducci, IIs Don Lazzeri , l’Università di Pisa ed UST Lucca, Società Dantesca Italiana, Associazione degli Italianisti (Adi)-Gruppo Dante, USP, Società Dante Alighieri Associazione Case della memoria e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il comitato scientifico è formato da: Alberto Casadei (Ordinario di Letteratura italiana – Università di Pisa e coordinatore), prof. Giovanni Capecchi (Università di Perugia per Stranieri), prof. Marcello Ciccuto (Presidente della Società Dantesca Italiana), prof.ssa Francesca Fedi (Università di Pisa), prof. Duccio Tongiorgi (Università di Genova).

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).