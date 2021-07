Carducci-Day, premiati gli studenti delle scuole della Versilia

Il Premio per le scuole, arrivato alla tredicesima edizione, è promosso dal Comune di Pietrasanta e coordinato da Rita Camaiora e Pietro Conti.

I giovani reinterpretano la poetica di Giosuè Carducci in chiave contemporanea. Il Carducci-Day a Pietrasanta, città dove il Premio Nobel è nato il 27 luglio 1835 nella frazione di Valdicastello, riparte dalle scuole della Versilia di nuovo protagoniste, dopo lo stop causa Covid dello scorso anno, della sezione dedicata agli studenti.

Arrivata alla tredicesima edizione, la sezione coordinata dai docenti Rita Camaiora e Pietro Conti nell’ambito della 65edizione del Premio di Poesia promosso dal Comune di Pietrasanta ha visto, come ogni anno, il suo bell’epilogo nella cornice del giardino di Casa Carducci con la premiazione degli elaborati frutto di un percorso scolastico lungo ed intenso in un anno non certo facile. Tutti gli elaborati, vere e proprie tesine, sono stati realizzati in formato digitale e gli studenti hanno potuto fruire delle conferenze degli esperti in modalità online.

Alla cerimonia, che si è tenuta alla presenza della giuria del premio, hanno partecipato l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani ed il Presidente del Premio, Ilaria Cipriani. Il primo premio della sezione “Licei e Istituti Tecnici” è andato all’elaborato “Giosuè Carducci tra passato e attualità” curato da Ginevra Belli, Sofia Baldini, Camilla Dini, Sofia Godino, Gianluca Goduto, Alice Lorenzi (classe IV sezione A Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio). Al secondo posto “Il Vate degli italiani, un percorso nell’opera” a cura da Divide Del Carlo, Giulia Lucchesi, Jennifer Orlando, Alessandro Pardini, Sara Pignalosa, Lorenzo Polonio, Luca Romani (classe IV sezione H Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio) ed ex equo “Il Vate e la storia” a cura di Sara Cortopassi, Alice Deinite, Francesca Germelli, Luisa Petrucci, Sofia Rotelli, Edoardo Ricci (classe IV sezione A Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio). Terzo classificato tra i Licei e Istituti Tecnici “Giosuè Carducci e il peso del Vate” di Alice Mancini (classe IV sezione B Liceo Artistico Don Lazzeri Stagi). La sezione dedicata invece agli istituti secondari di primo grado ha incoronato, tra gli elaborati, “La Toscana e la Versilia nella poesia di Carducci” a cura di Alessandro Levi, Edoardo Luisotti, Matteo Simoni (classe III sezione V Istituto Comprensivo G. Gaber di Lido di Camaiore), secondo posto per “La Toscana e la Versilia nella poesia di Carducci” a cura di Francesco Baldi, Alessia Monzillo, Alessia Orlandi e Lucrezia Vassalle (classe III sezione C Istituto Comprensivo G. Gaber di Lido di Camaiore) e terzo premio per “La Versilia nella poesia di Carducci” a cura di Diego Iacopini (classe III sezione A Istituto Comprensivo G. Gaber di Lido di Camaiore.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts