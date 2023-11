Con i carciofi fritti alla pugliese potete realizzare un contorno (o secondo piatto) sfizioso e molto gustoso, sono una vera libidine.. per la serie le cose fritte sono sempre le più buone!!!! Davvero semplici e veloci da preparare, consiste nell’infarinare i cuori di carciofo, passarli una semplice pastella per poi friggerli in abbondante olio caldo… La mia ricetta!