CARABINIERE IN CONGEDO COMPIE CENTO ANNI

Compie 100 anni Infante Fulvio, ex Carabiniere che oggi, oltre che da familiari ed amici, è stato festeggiato anche dagli ex colleghi dell’Arma.

Il Comandante Provinciale di Lucca, Colonnello Arturo Sessa, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, Maggiore Biagio Oddo e Comandante della Stazione di Gallicano, Maresciallo Martinelli Davide, hanno incontrato il centenario presso la sua abitazione a Gallicano ove vive insieme al figlio.

Ad unirsi ai festeggiamenti anche una rappresentanza dei Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale che si sono stretti in un caloroso augurio a Fulvio che per 5 anni, dal 1942 al 1947 ha prestato servizio nei Carabinieri Reali.

Per lui anche un omaggio arrivato direttamente dal Comando Generale dell’Arma di Roma, per ricordare il legame perenne con la grande famiglia dei Carabinieri.

Infante, arruolatosi nel 1942, ricorda con grande precisione gli eventi, le date e i cognomi dei suoi commilitoni dell’epoca. Commozione tra i presenti nel rivivere attraverso i suoi lucidi racconti quel triste periodo della storia Italiana durante la quale il Carabiniere INFANTE Fulvio prestò servizio tra il Piemonte e la Toscana, facendo anche parte, pur per un breve periodo, di un contingente dislocato in Francia.

Tra i suoi vari trasferimenti anche un periodo trascorso presso la sede della Legione Carabinieri di Livorno che, durante il conflitto bellico, ha avuto sede a Bagni di Lucca, nella stessa caserma che oggi ospita la locale Stazione Carabinieri.

Congedatosi nel 1947 Infante Fulvio mostra ancora con orgoglio le foto di quegli anni ed i documenti matricolari che conserva con grande nostalgia.

A lui, coccolato dall’affetto dei suoi figli e della cittadinanza di Gallicano, è oggi giunto l’abbraccio dell’intera comunità dei Carabinieri della Provincia di Lucca.