Capraia, si rinnova la tradizione del Presepe nell’Eremo

Capraia ma soprattutto il suo Eremo sono luoghi che ci raccontano un passato ricco di storia e di fede, quella fede che ancora oggi vive nei pochi abitanti del posto ma alimentata e rinverdita in ogni occasione dai Capraini di ritorno, da coloro che per motivi di lavoro hanno lasciato il paese nativo mantenendo però un forte legame, “la festa della madonna” , “la fiaccolata dell’immacolata” e altre iniziative sono sempre ottimi motivi per ritornare a respirare l’aria di casa. Ogni anno Capraia (siamo nel comune di Pieve Fosciana) nel periodo Natalizio allestisce un presepio molto originale e apprezzato, dedicato anche a coloro che non abitano più nel paese. Lo scorso anno fu allestito all’interno di una legnaia, quest’anno è stato l’antico forno dell’eremita ad ospitare la nascita di Gesù Bambino con le statuine posizionate su ritagli di legna, a raccontare il forte legame con questo territorio.

Il presepe è sempre visitabile giorno e notte. Da non perdere all’interno dell’Eremo la bellissima Madonna con bambino del 1400, opera del grande Maestro Emiliano Pietro da Talada che proprio in Garfagnana ha lasciato i suoi più importanti capolavori.