CAPODANNO IN RIFUGIO AL BURIGONE A SAN PELLEGRINO IN ALPE

Si informa che a causa di disdetta si sono liberati n. 8 posti in camerata con letti a castello per il periodo 31/12-01/01 o 01/01-02/01. É previsto nella prima data cenone di fine anno. Per info su costi e menù chiamare 3338231582. Grazie e se vi va aiutateci condividendo!!!!