Capezzano Pianore, Pietrasanta – Arrestato per spaccio magrebino già noto alle forze di polizia del Commissariato di Viareggio

Nella giornata di ieri personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Viareggio ha denunciato un cittadino marocchino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, nel tardo pomeriggio di ieri personale di pattuglia nel transitare in via dell’Acquarella nella frazione di Capezzano Pianore, vi notava un intenso traffico di autovetture.

Essendo la zona già conosciuta come punto di ritrovo di soggetti extracomunitari dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli operatori di polizia decidevano di effettuare un più approfondito controllo.

Di lì a poco il personale operante veniva avvicinato da un giovane di chiara etnia magrebina che non si accorgeva immediatamente di essere al cospetto di due agenti di polizia in divisa; una volta giunto abbastanza vicino, però, poteva notare le divise e si dava a precipitosa fuga nella fitta vegetazione, subito inseguito dai due operatori, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Nella circostanza lo straniero, che veniva comunque riconosciuto dagli agenti operanti in quanto soggetto gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, gettava a terra la sostanza stupefacente in suo possesso, ovvero 52 involucri di cellophane di colore bianco termosaldati contenente in totale 55 grammi di sostanza stupefacente che dai successivi accertamenti di laboratorio è stato appurato trattarsi di cocaina.

Lo stesso, a seguito di immediati accertamenti , veniva identificato compiutamente.

Nella giornata odierna J.S. classe 1988 è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73 del D.P.R. 309 del 1990.

La sostanza stupefacente, invece, è stata posta sotto sequestro in attesa di essere distrutta.