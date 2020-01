Capezzano Pianore – Operazione congiunta per il contrasto dello spaccio di stupefacenti

Nella giornata di ieri il Commissariato di P.S. di Viareggio, unitamente al Comando di Polizia Municipale del Comune di Camaiore, ha effettuato un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti a Camaiore nella frazione di Capezzano Pianore.

Tale servizio prende le mosse dalle numerose segnalazioni pervenute a questo Ufficiodi polizia circa una probabile attività di spaccio di droga in detta frazione, in particolare all’interno della macchia boschiva adiacente via dell’acquarella.

A seguito di tali segnalazioni il Commissariato di Viareggio ha immediatamente predisposto nei giorni seguenti alcuni servizi di appostamenti e osservazione che hanno permesso di riscontrare un intenso quanto anomalo via vai di autovetture lungo la strada che porta al bosco in questione.

Per tali motivi nella giornata di ieri è stato predisposto tale servizio in sinergia tra le due forze di polizia che nel primo pomeriggio hanno fatto accesso all’interno del bosco con personale in divisa e in abiti civili, nonché attraverso personale del reparto prevenzione crimine e del reparto cinofili di Firenze.

Agli occhi degli operatori si è presentato uno scenario alquanto inquietante: veri e propri accampamenti rudimentali costruiti all’interno della fitta vegetazione mediante ombrelloni o teli, numerose batterie per auto, piccoli fornelli a carbone, attrezzi di vario tipo, derrate di diversi generi alimentari, abiti, materassi e rifiuti di ogni genere.

All’interno di uno di questi accampamenti è stato trovato un cittadino marocchino di 23 anni che a seguito di accertamenti è risultato essere clandestino. Per tale motivo sono state avviate le procedure per la sua espulsione dal territorio nazionale.

Durante i controlli all’interno del bosco, infine, sono stati rinvenuti alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish occultati tra la vegetazione.