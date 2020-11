CAPANNORI – UN ORDINE DEL GIORNO CHE CHIEDE IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO E DELL’ASSISTENZA A DOMICILIO

EMERGENZA COVID: LA CONSIGLIERA SILVANA PISANI A NOME DELLA MAGGIORANZA PRESENTA UN ORDINE DEL GIORNO CHE CHIEDE IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO E DELL’ASSISTENZA A DOMICILIO

La consigliera comunale Silvana Pisani, capogruppo del Gruppo Misto, a nome della maggioranza, presenterà al consiglio comunale un ordine sul giorno sull’emergenza Covid con cui si chiede un potenziamento del sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza. Per questo si invita il sindaco a rappresentare al Governo questa necessità fornendo in particolare maggiori risorse a disposizione delle Regioni per aumentare i posti letto, le terapie intensive e sub-intensive, effettuare l’acquisto di apparecchiature occorrenti e le assunzioni di medici e infermieri.

L’obbiettivo è rafforzare sia l’assistenza ospedaliera che la presenza diretta sui territori, affinchè siano snellite e velocizzate le operazioni per l’effettuazione dei tamponi, ampliando a tale scopo i punti dedicati (medici di medicina generale, distretti, dipartimenti, farmacie), le refertazioni ed il tracciamento dei contagi. Nel documento si evidenzia anche la necessità di implementare ulteriormente il numero dei medici ed infermieri (USCA) dedicati all’assistenza domiciliare degli ammalati curabili senza ricovero. Poiché potenziando l’assistenza a casa si possono decongestionare gli ospedali, i pronto soccorso ed i reparti, che debbono rimanere impegnati per assistere e curare i casi acuti di Covid 19 senza trascurare tutte le altre patologie, garantendo la continuità assistenziale e la tutela del diritto alla salute, veramente per tutti. Si evidenzia inoltre la necessità di creare da parte della Usl un call center sanitario a cui possano rivolgersi i malati di Covid, o chi è in quarantena per ricevere informazioni e indicazioni, sgravando così il lavoro dei medici di base e limitando l’accesso al pronto soccorso.

Nel documento si esprime apprezzamento per quanto disposto nel Dpcm del 3 novembre con cui si interviene per la prima volta in forma flessibile sulle misure da adottare in ciascuna Regione per rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio e si riconosce al sindaco e alla giunta l’ impegno profuso per tutelare ed assistere i cittadini capannoresi in difficoltà di salute ed economica, dando continue informazioni e contribuendo, per quanto possibile, a sostenere le attività del territorio. Nell’ordine del giorno si apprezza, inoltre l’azione svolta dal Centro Operativo Comunale di Protezione civile (Coc) di Capannori, che ha ripreso a pieno regime la propria attività per sostenere la popolazione e in particolare chi è in quarantena e gli anziani ed anche l’attività di ascolto con la presenza di figure professionali, tra cui uno psicologo, attiva presso i servizi sociali e che può essere richiesta anche attraverso il Coc.