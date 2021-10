CAPANNORI – SARA’ POTENZIATO IL SERVIZIO DEL ‘CANTONIERE DI PAESE’

DAL 2022 SARA’ POTENZIATO IL SERVIZIO DEL ‘CANTONIERE DI PAESE’: POSITIVI I DATI DEGLI ULTIMI 5 MESI

Le segnalazioni dei cittadini sono state 725 e la maggior parte è stata soddisfatta

A partire dai primi mesi del 2022 l’amministrazione Menesini potenzierà ulteriormente il servizio del ‘Cantoniere di paese’ investendo nuove risorse in questa attività aumentando il numero di squadre sul territorio che saranno suddivide principalmente in due settori, cura e manutenzione del territorio e manutenzione degli edifici pubblici.

Il servizio è divenuto un punto di riferimento per i cittadini capannoresi che vi si rivolgono quotidianamente per trovare soluzioni a problemi che riguardano principalmente la cura del territorio ricevendo risposte certe e veloci.

A dimostrarlo sono i dati relativi agli ultimi cinque mesi del servizio, ovvero da giugno ad oggi, che risultano essere positivi.

In totale le segnalazioni pervenute dai cittadini sono state 725 e sono state soddisfatte per la maggior parte. Nel dettaglio: 195 per segnaletica orizzontale o verticale, cimiteri, manutenzione strade buche e zanelle di cui 156 soddisfatte (quelle non realizzate riguardano la pulizia delle zanelle, pulizia fossi che non sono di competenza del Consorzio e richieste di nuova segnaletica in fase di programmazione); 160 per verde pubblico: richiesta taglio erba, manutenzione parchi, alberature e fontane, di cui 146 soddisfatte; 25 per asfaltature che sono in fase di programmazione; 345 per illuminazione pubblica di cui 262 soddisfatte (molti degli interventi richiesti sono in fase di assegnazione alla ditta di competenza).

“Il ‘Cantoniere di paese’ è un servizio già attualmente efficiente ed apprezzato dai nostri cittadini che ogni giorno vi si rivolgono per segnalare e chiedere soluzione a criticità relative alla cura del territorio come dimostra anche il report degli ultimi cinque mesi – afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Un servizio in grado di dare sempre un riscontro all’utente, garantendo la presa in carico della criticità e informandolo sui tempi previsti per lo svolgimento dei lavori. A fronte delle crescenti richieste di intervento dovute alla vastità e alla complessità del nostro territorio abbiamo deciso di potenziare ulteriormente il servizio aumentando dal prossimo anno il numero di squadre sul territorio, per garantire una qualità ancora migliore degli interventi e dare risposte sempre più certe e tempestive alla cittadinanza nell’ottica di aumentare ulteriormente il decoro delle nostre frazioni”.

I compiti del cantoniere di paese sono vari: lavori di ordinaria manutenzione delle strade comunali, parchi e aree a verde, rotonde, marciapiedi, parcheggi pubblici, piazze; taglio dell’erba dei cigli stradali; ripristino delle buche sul manto stradale in asfalto e sulle banchine; pulizia delle zanelle, delle griglie, delle caditoie, delle chiaviche e delle tubazioni stradali; lavori di regimazione delle acque e altre opere necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque stradali; interventi atti ad impedire franamenti o cedimenti dei corpi stradali; pulizia delle fosse di scolo; interventi finalizzati ad eliminare problematiche ed inconvenienti per la circolazione veicolare e pedonale al fine di garantire necessarie condizioni di sicurezza; installazione e ripristino della segnaletica verticale stradale, manutenzione edifici pubblici’

Lo sportello del ‘Cantoniere di paese’ è contattabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.00, all’indirizzo cantonieredipaese@comune.capan nori.lu.it o telefonicamente al numero 335 1397378 (anche whatsapp).

Capannori, 30 ottobre 2021