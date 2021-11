Capannori – sarà inaugurata la mostra ‘What Were You Wearing?-Com’eri vestita?”

Giovedì 25 novembre alle ore 16.00 al Museo Athena di Capannori in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ sarà inaugurata la mostra ‘What Were You Wearing?-Com’eri vestita?”. Un’esposizione di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e dei pregiudizi che la nascondono che resterà aperta fino al 4 dicembre.

La mostra è promossa dall’ Osservatorio per la Pace del Comune di Capannori, in collaborazione con Commissione Pari Opportunità, Amnesty International Gruppo 201 Lucca e Lillero. Per informazioni tel 0583 428784.