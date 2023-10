CAPANNORI – Ricordata Norma Cossetto: “Manca luogo dedicato al ricordo dei martiri delle Foibe”

Si è svolta anche a Capannori mercoledì la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti jugoslavi e dai loro complici italiani. È stata ricordata la figura di Norma Cossetto e le altre donne istriane che subirono un simile destino nell’autunno del ’43.

L’evento si è svolto in piazza della Chiesa, presso il monumento ai Caduti, alla presenza dell’Assosciazione nazionale Reduci e Combattenti di Camigliano, oltre al consigliere comunale Matteo Petrini.

“A Capannori manca un luogo intitolato ai martiri delle Foibe – commenta il presidente provinciale del Comitato 10 Febbraio – e ci auguriamo che possa avvenire un’intitolazione in vista del prossimo 10 febbraio, Giorno del Ricordo”.

