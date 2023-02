CAPANNORI – MUORE SUL POSTO DI LAVORO

Chiamata prima delle 14 per uomo in arresto cardiaco all’interno della ditta Torello in via della Madonna a Capannori.

Purtroppo i sanitari non hanno potuto far niente: uomo di 38 anni deceduto.

Si tratterebbe di morte naturale ma sul posto sono comunque andati i Carabinieeri e, in ogni caso, sono stati avvertiti anche operatori del Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL). Intervenuti anche sanitari di automedica, ambulanza e Pegaso, che però hanno potuto solo constatare il decesso