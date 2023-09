CAPANNORI – MIGLIORANO I SERVIZI DEMOGRAFICI:

MIGLIORANO I SERVIZI DEMOGRAFICI: CERTIFICATI ONLINE E DATABASE UNICO DEI DATI ANAGRAFICI GRAZIE ALL’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA OPERATIVO

Per consentire la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema i servizi demografici resteranno chiusi in alcuni giorni ma saranno garantiti gli atti urgenti

A partire dalla fine di ottobre alcuni certificati demografici saranno disponibili anche sul portale online del Comune e potranno essere stampati direttamente dai cittadini senza doversi recare negli uffici comunali. I certificati anagrafici e di stato civile reperibili online saranno quelli che attualmente non vengono emessi dal portale del Ministero dell’Interno -ANPR, tra cui i certificati di nascita, morte, matrimonio, unione civile, e i certificati storici di residenza e di stato dii famiglia. Attraverso il portale comunale si potrà adempiere anche al pagamento dell’imposta di bollo dove prevista.

Una novità molto importante che sarà resa possibile grazie all’installazione di un nuovo sistema operativo dei servizi demografici del Comune. Il nuovo software consentirà inoltre di unificare in un unico database le anagrafiche dei vari uffici del Comune (tributi, scuola, ecc) in modo da poter tenere costantemente aggiornati i dati dei cittadini qualunque servizio abbiano richiesto ed anche di rendere più veloce l’espletamento delle pratiche a favore degli utenti, oltre che di garantire una maggiore sicurezza dei dati. Il nuovo sistema faciliterà inoltre i cittadini nella compilazione delle varie pratiche online del Comune, poiché inserendo solo il nome il portale integrerà automaticamente gli eventuali dati mancanti. Sarà infine reso più facile anche lo scambio di dati con le forze dell’ordine. Per consentire la migrazione dei dati dall’attuale sistema al nuovo sistema operativo i servizi demografici dovranno effettuare alcuni giorni di chiusura al pubblico, garantendo comunque gli atti urgenti.

“Con l’installazione di questo nuovo sistema operativo andiamo a migliorare i servizi demografici facilitando l’accesso alle certificazioni per i cittadini che in alcuni casi potranno accedervi online e stamparsi in autonomia da casa i certificati di cui necessitano senza doversi spostare – spiega l’assessore ai servizi al cittadino, Serena Frediani-. Il nuovo software permetterà inoltre di disporre di un unico database sempre aggiornato e più sicuro dei dati anagrafici a disposizione del Comune che velocizzerà le pratiche e renderà quindi il servizio più efficiente. Un’operazione che rientra nel processo di digitalizzazione del nostro ente in atto da tempo per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi comunali”.