CAPANNORI – MERCOLEDI’ INCONTRO SUL CORONAVIRUS

Da settimane i giornali e le tv sono pieni di notizie sul Coronavirus, e di conseguenza c’è un po’ di preoccupazione in giro.

Abbiamo ritenuto importante realizzare un’occasione di informazione seria sull’argomento, perché la disinformazione non aiuta nessuno.

A Capannori, qui, mercoledì sera alle 21, nella Sala del Consiglio Comunale, affrontiamo il tema del Coronavirus insieme ai professionisti dell’azienda sanitaria.

Essendo un argomento che interessa a molti, vi chiedo una mano a far girare il post in modo che le persone sappiano di questo appuntamento.