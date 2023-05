CAPANNORI – LUNEDI’ 22 MAGGIO APRE IL BANDO PER LA RICHIESTA DEI VOUCHER

IL COMUNE EROGA CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI. LUNEDI’ 22 MAGGIO APRE IL BANDO PER LA RICHIESTA DEI VOUCHER

Le domande possono essere presentate fino al 10 giugno

L’amministrazione Menesini prevede agevolazioni per le famiglie i cui figli frequenteranno i centri estivi realizzati da operatori selezionati dal Comune attraverso un apposito bando, in totale 28, che a partire dal mese di giugno e fino a settembre realizzeranno attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. I voucher saranno assegnati tramite un avviso pubblico che sarà pubblicato lunedì 22 maggio Potranno usufruire di voucher compartecipativi le famiglie con Isee fino a 30 mila euro.

I ‘bonus’ saranno assegnati in maniera proporzionale in base al reddito Isee. E’ previsto un ‘bonus’ massimo di 170 euro fino a 7.500 euro di Isee. L’importo del contributo cala in maniera lineare e puntuale fino ad un minimo di 70 euro per coloro che hanno un Isee compreso tra 25.000,01 euro e 30.000 euro. Per ogni bambino che abbia una disabilità certificata, ai sensi della Legge 104 del 1992, il voucher compartecipativo sarà di 200 euro. Per usufruire del contributo è necessaria la residenza a Capannori e aver iscritto il figlio o i figli alle attività estive per un periodo non inferiore alle due settimane o 10 giorni non consecutivi, secondo la tariffazione del centro estivo.

L’entità del contributo sarà trasmessa ai soggetti gestori del centro estivo frequentato che sarà tenuto a provvedere all’abbattimento della retta nei confronti della famiglia assegnataria. Ciò significa che la famiglia pagherà solo la differenza tra l’importo della retta e l’importo del voucher ricevuto.

“Siamo molto soddisfatti dell’alto numero di gestori di attività estive che hanno risposto al nostro avviso, perché la realizzazione dei centri estivi, dà la possibilità alle famiglie di scegliere tra una pluralità di opportunità culturali, educative e di svago per i loro figli durante l’estate ed anche di conciliare al meglio i tempi di lavoro con i tempi di cura – spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Molte delle attività estive sono rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità e questo è un aspetto molto importante ai fini dell’inclusione. Per consentire al maggior numero possibile di bambini e ragazzi di frequentare i centri estivi abbiamo previsto forme di agevolazione per le famiglie secondo un metodo proporzionale in base all’Isee. Da quest’anno, inoltre, il voucher non sarà a rimborso, ma sarà scalato, per chi ne ha diritto, dall’importo della retta al momento del pagamento per agevolare al massimo le famiglie”.

Di seguito l’elenco delle attività estive e i luoghi di svolgimento:

Estatissima: Impianto Sportivo Carraria, Sala Parrocchiale Camigliano, stadio di Marlia, Centro Sportivo Celetra, Sala Parrocchiale di Santa Maria a Colle, campo Sportivo di Segromigno in Piano, Campo Sportivo San Donato, piscina ITI Fermi San Filippo (Asd Estate Giovani tel 389 1917780): Summer Time: Via Romana, 49 Capannori (Animatamente APS ETS tel. 0583 100326299; L’Arca di Noè ASD ‘Campi Estivi 2023’: Via della Polveriera prima, 215, Nave – Lucca (L’Arca di Noè ASD, tel 335 6585974); Kids Summer Camp: via del Mulino, 17, Castelvecchio di Compito (Fonte del Sorriso APS, tel.339 6749778); Cavalieri erranti-Centro estivo oratorio Anspi Marlia: Scuola dell’infanzia ‘Gianni Rodari’, Marlia, Oratorio Anspi Giovanni Paolo II, Marlia (Doposcuola 64, tel 338 3645323); Campo estivo a Lunata: scuola primaria ‘Don Bosco’-Don Bigongiari, Lunata (Doposcuola 64 tel 338 3645323); Summer Soccer Village: scuola dell’infanzia di Lunata, Circolo sportivo El Nino, Santissima Annunziata, Campo sportivo Antraccoli, circolo sportivo ‘Sandro Vignini’, Lucca, campo sportivo San Concordio, Lucca, scuola dell’infanzia ‘L’albero della vita’, San Filippo, Lucca, scuola dell’infanzia ‘Piccolo Principe’, San Concordio, Scuola dell’infanzia ‘Via Salicchi’, San Marco, Lucca, scuola dell’infanzia ‘Gianni Rodari’, Sant’Anna, Lucca, Circolo sportivo ‘Le Madonne Bianche, Sant’Alessio, Lucca, Campo sportivo Pieve San Paolo (ASD Sport and Fun, tel 334 9956663); Estalandia: Impianto sportivo ‘I campini’ San Pietro a Vico (Circolo Anspi vivere San Pietro a Vico, tel 338 9584025); Kiddy Winks Summer Camp 2023: via dei Pieroni, 80, Gragnano (Vega Srl, tel 0583 1532330); Academy Camp, stadio comunale di Porcari (ASD Academy Porcari, tel 334 1979301); Summer Camp: scuola primaria ‘Carlo Collodi’ San Concordio, Lucca, scuola secondaria ‘Giosuè Carducci’ Lucca (Centro Antiviolenza Luna APS, tel 349 3045982); Bangarang: scuola primaria ‘G.Mameli’, Lammari (Margherita e le altre società cooperativa sociale tel 388 6398630); Guiny Camp (campo scuola atletica leggera ‘Moreno Martini’ Lucca, (Atletica Virtus Lucca ASD, tel 0583 493622); In sella all’estate: via del Casalino, 18, Tassignano (Centro Ippico Samarcanda ASD, tel 348 7921163); Auser Fit Camp: via del Fanuccio, 95, Marlia (ASD Nuova Cobra, tel 0583 30320); Estate in Parrocchia-Guamo: parrocchia di Guamo (Circolo parrocchiale San Michele-Guamo, tel 340 2115279); E…state in compagnia: piscina Quattro Torri, Capannori (AICS Lucca Circolo Sportivo Dilettantistico, tel 347 5738888); E…state in compagnia: piscina di Vicopelago (Comitato Provinciale AICS Lucca APS, tel 347 5738888); Don Aldo Mei Color Summer, scuola dell’infanzia paritaria Don Aldo Mei, Lucca, scuola primaria ‘L.Radice’ Lucca (Don Aldo Mei società cooperativa sociale, tel.347 4436422); Centro estivo Kreativa, via Nicola Barbantini, 115, Lucca (Kreativa APS, tel. 3313916988); Policamp Summer Village, Istituto Carlo Piaggia, Capannori, Istituto Comprensivo Don Aldo Mei, San Leonardo in Treponzio (ASD Polisportiva Capannori, tel 329 0708031); Naturalmente Estate, via San Ginese, 276/M, Capannori (Naturalmente Bimbi APS, tel.334 7151899); Estate all’Oratorio!: via della Chiesa di Santa Margherita (Impronta società cooperativa sociale, tel 327 4223263); Puliti Scherma Camp, Palazzetto della scherma, SS. Annunziata (associazione schermistica lucchese ‘Oreste Puliti’ ASD, tel 3933570260); Estate con i Montagnardi: via Mammianese, Pescia (associazione Montagnardi APS, tel 339 59169729); Tuffiamoci insieme-Estatissima in pool, piscina ITI Fermi San Filippo (ASD Circolo Nuoto Lucca, tel 389 1917780); Movinart Summer Camp, Via Vecchia Romana, 1000, Lucca (ASD Movinart Dance Studio, tel 0583 572728); State al centro dell’estate: via Fonda, 1 Pieve di Compito (Centro Culturale Compitese Società Cooperativa Sociale, tel 0583 977188).

Le domande per l’assegnazione dei voucher dovranno essere presentate unicamente online entro le ore 12 del 10 giugno 2023 seguendo la procedura indicata sul sito internet del Comune nella sezione Servizi on line (Servizi Sociali- Voucher attività estive). L’accesso alla piattaforma necessita di autenticazione attraverso una delle seguenti modalità: attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card; tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). La domanda online viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all’Ufficio Protocollo del Comune.

In caso di oggettiva difficoltà nell’invio telematico della domanda, i richiedenti possono avvalersi del supporto da parte dell’ufficio Nuove Cittadinanze, chiamando il numero 0583 428354 dal lunedì al venerdì. L’avviso pubblico sarà pubblicato all’albo online del Comune.