Capannori in festa tra sport, mongolfiere e gemellaggi culturali

CAPANNORI – Nel fine settimana in Piazza Aldo Moro il raduno di mongolfiere, numerose associazioni sportive e l’inaugurazione della scultura ‘Gallo gallico’ donata al Comune di Capannori dai membri del consiglio comunale di La Gaude.

Un fine settimana di grande festa a Capannori tra allenamenti sportivi, voli in mongolfiera e importanti anniversari di gemellaggi culturali. Tanti i visitatori in piazza Aldo Moro, dove erano presenti una ventina di associazioni sportive, e nell’area verde dietro il Municipio per il raduno di mongolfiere con la presenza della special shape Lulu, la mongolfiera a forma di unicorno pilotata da Pierrick Duvoisin detentore di tre record del mondo. Un week end improntato al divertimento e allo stare insieme pensato per tutte le età: adulti e bambini hanno potuto mettersi alla prova nelle varie discipline sportive e partecipare ai voli vincolati, che hanno registrato il tutto esaurito.

E ancora, il mercatino di arte e artigianato e le iniziative riservate ai più piccoli, come il laboratorio in collaborazione con i Vigili del fuoco ‘Pompieropoli’. Nella giornata di sabato, in piazza Aldo Moro è stata inoltre inaugurata la scultura ‘Gallo gallico’, donata al Comune di Capannori dai membri del consiglio comunale di La Gaude in occasione del 20° anniversario del gemellaggio tra i due Comuni. La scultura, che rappresenta il simbolo dello stemma del Comune francese, è stata realizzata dall’artista Pari Ravan. “Un traguardo importante – affermano il sindaco di Capannori, Luca Menesini e il sindaco di La Gaude, Bruno Bettati-. In questi 20 anni ci sono stati molti scambi culturali tra i nostri territori che hanno certamente arricchito le nostre comunità ed hanno coinvolto anche gli studenti delle nostre scuole trasmettendo ai più giovani il messaggio di quanto sia importante l’amicizia e la collaborazione tra le diverse nazioni europee per costruire un’Europa sempre più coesa. Il gallo rappresenta un’amicizia e un sogno, il sogno di un’Europa di pace”.

