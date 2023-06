CAPANNORI – I DATI PIU’ SIGNIFICATIVI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA POLIZIA MUNICIPALE NEL 2022

I DATI PIU’ SIGNIFICATIVI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA POLIZIA MUNICIPALE NEL 2022: 4.213 VEICOLI CONTROLLATI E 6.335 MULTE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Sono stati resi noti oggi (venerdì) durante un’iniziativa realizzata in occasione del 158° anniversario della Fondazione del Comando

L’attività svolta dalla polizia municipale di Capannori nel 2022 è stata molto intensa e proficua in tutti i settori di sua competenza: dai controlli sulla viabilità, alla vigilanza ambientale, dall’attività di protezione civile alla sicurezza urbana. E’ ciò che emerge dai dati presentati questa mattina (venerdì) nel corso dell’iniziativa svoltasi nella sala consiliare del Comune in occasione del 158° anniversario della Fondazione del Comando della Polizia Municipale di Capannori alla quale sono intervenuti il sindaco Luca Menesini, l’assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli e la comandante della Municipale Debora Arrighi. Presente anche l’assessore Giordano Del Chiaro e alcuni consiglieri comunali. In sala, inoltre, rappresentanti della Questura, della Guardia di Finanza, delle locali stazioni dei Carabinieri e di varie associazioni, tra cui quelle di protezione civile. Per la prima volta l’importante ricorrenza si festeggia il 16 giugno e non il 6 febbraio, poichè grazie ad una ricerca storica promossa dal Comune insieme alla polizia municipale e realizzata da Sebastiano Micheli presso l’archivio storico comunale è stata rintracciata una delibera di consiglio, presentata durante l’iniziativa, che fissa ufficialmente la data di istituzione del Corpo di Polizia Municipale di Capannori al 16 giugno 1865.

“La ricorrenza dell’istituzione della polizia municipale quest’anno si caratterizza per un importante novità, ovvero l’individuazione della nuova data ufficiale di istituzione del Corpo che aggiunge un tassello importante alla storia di questa istituzione e del nostro ente – spiega il sindaco Luca Menesini -. I dati presentati questa mattina parlano chiaro. L’attività svolta dalla polizia municipale durante lo scorso anno è stata consistente ed ha prodotto importanti risultati in tutti i vari settori di sua competenza. Un’attività finalizzata in particolare a garantire la sicurezza stradale e, più in generale, la sicurezza del territorio e dei cittadini che è una delle prime priorità del nostro mandato. L’impegno della municipale è stato importante anche per quanto riguarda la vigilanza ambientale, con particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti e agli abbruciamenti all’aperto. Colgo l’occasione per ringraziare la comandante e tutti gli agenti per il fondamentale lavoro svolto quotidianamente con impegno e professionalità sul nostro territorio”.

“Quest’anno la celebrazione della ricorrenza della nascita del corpo di polizia municipale di Capannori assume ancora più importanza alla luce dell’individuazione della nuova data ufficiale della sua istituzione – afferma la comandante della polizia municipale Debora Arrighi –. Anche nel 2022 la nostra azione si è concentrata sulla sicurezza stradale, grazie anche alla presenza di nuove telecamere, tra cui quelle posizionate su Viale Europa, e sulla sicurezza urbana per prevenire furti e reati minori, promuovendo assemblee pubbliche sul territorio con la partecipazione dell’assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli e la collaborazione delle locali stazioni dei Carabinieri, che hanno visto grande partecipazione. Buoni i risultati raggiunti con il servizio notturno che per il 2023 riprenderà il via il prossimo 21 giugno e grazie al servizio ‘Whatsappiamo sicurezza’, che ha visto un considerevole aumento di iscritti in seguito alle assemblee, e all’attività dei gruppi di vicinato. Notevole è stato inoltre l’impegno profuso nel settore della vigilanza ambientale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e, più in generale, i reati ambientali”.

Particolarmente consistente l’attività svolta per quanto riguarda l’infortunistica stradale e la viabilità, il settore di maggiore attività della polizia municipale. I veicoli controllati sono stati 4.213. Rilevati 182 incidenti stradali. Inoltre sono state ritirate 32 patenti di guida e ne sono state revocate 8.Cinque automobilisti sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza.Sono state anche emesse 409 ordinanze al traffico. Sono stati infine realizzati corsi di educazione stradale nelle scuole primarie che hanno coinvolto circa 250 alunni. Le contravvenzioni emesse per violazioni al codice della strada sono state in totale 6.335. Complessivamente i punti decurtati dalle patenti di guida sono stati 13.176. I veicoli sequestrati sono stati 180.

Il Reparto Polizia Giudiziaria, Annona ed Informazioni ha effettuato 1.568 accertamenti di residenza.

Il reparto Vigilanza Ambientale ed Edilizia ha ricevuto 416 richieste di intervento /segnalazioni, di cui 280 per l’ambiente e 136 per l’edilizia. Ha inoltre accertato 350 violazioni amministrative, di cui 25 per abbandono di rifiuti, 20 per divieto di abbruciamenti e 60 relative a regolamenti di varia natura. Per quanto riguarda il Reparto Centrale Operativa e Segreteria sono state effettuate 3.732 ore di front office e gestite 1.043 richieste di intervento. I gruppi attivi per il servizio ‘Whatsappiamo sicurezza sono 41 e le segnalazioni pervenute sono state 165. Infine, relativamente ai Reparti infortunistica stradale e viabilità, Vigilanza Ambientale ed Edilizia, Polizia Giudiziaria, Annona e informazioni le comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria sono state complessivamente 46.