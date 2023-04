CAPANNORI FUCINA DI INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI GRAZIE AI PROGETTI CO.LLA. E SPAZIO OFF

Francesconi: “Il nostro obiettivo è sviluppare il protagonismo giovanile ed offrire alle nuove generazioni occasioni di crescita personale e socializzazione basate sulle loro reali esigenze”

CAPANNORI FUCINA DI INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI GRAZIE AI PROGETTI CO.LLA. E SPAZIO OFF

Capannori si sta configurando sempre più come un Comune attento alle esigenze delle nuove generazioni. Sono infatti numerosi e diversificati i progetti, gli eventi, e le iniziative rivolti ai ragazzi e alle ragazze del territorio già in corso ed in programma per tutto il 2023 grazie a due macro-progetti portati avanti dall’amministrazione comunale che hanno visto un importante percorso partecipativo: il progetto Co.lla.- Centro e Laboratori giovani e Spazio Off-Officina delle Idee, entrambi realizzati grazie a contributi regionali, reperiti attraverso la partecipazione a bandi, per un importo complessivo di 65 mila euro.

I due progetti sono stati illustrati dal vicesindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina (venerdì) nella sede comunale alla quale hanno partecipato Laura Matteucci dell’associazione Agorà per Marlia (insieme a Ezio Lazzareschi) e dell’associazione Paideia, Camilla D’Achille e Giulia Bini dell’associazione Aeliante, Giulia Cordella di Lucca Creative Hub, Nicola Vannucchi per il progetto Gaming (video giochi etici), Daniele Ricci di Lucca Trail Valley, Leonardo Maccanti e Gregory Pardini per l’associazione Ancora. Presenti anche i consiglieri comunali Laura Lionetti, Lia Miccichè, Claudia Berti e Gianni Campioni.

Il progetto Co.lla.-Centro e Laboratori giovani realizzato dal Comune in collaborazione con alcune associazioni del territorio si propone di sviluppare gli spazi aggregativi promuovendo attività ludiche, ricreative, sociali, educative, culturali e formative e di promuovere una rinnovata socialità di quartiere attraverso reti di comunità ed iniziative di animazione. Intende inoltre promuovere nuovi modelli di gestione degli spazi urbani ispirati ad approcci collaborativi che valorizzino il contributo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva e sostenere la cultura come componente essenziale della prevenzione del degrado urbano, nonché valorizzare il diritto alla partecipazione e all’accesso allo spazio urbano. Da questo progetto sono nate tante iniziative, tra cui laboratori sul riuso e la creatività, eventi di socializzazione e ludici, iniziative legate al teatro e allo sport che sono già iniziate da alcuni mesi e che sono programmate fino alla fine di giugno, ma che proseguiranno anche nei mesi successivi.

Il progetto Spazio Off-Officina delle Idee è nato attraverso un avviso pubblico per la selezione di idee progettuali proposte da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 29 anni singoli e in gruppi, con l’obiettivo di promuovere le capacità progettuali e la creatività dei giovani su temi legati alla promozione della cultura e delle arti, alla realizzazione di prodotti culturali, in particolare in ambito audiovisivo, alla tutela dell’ambiente e sensibilizzazione di comportamenti ecosostenibili, alla promozione dei diritti umani e sociali, alla crescita personale e alla promozione del benessere psicosociale dei giovani, nonchè la promozione dei talenti e di nuovi mestieri. Un percorso realizzato in collaborazione con Lucca Creative Hub che ha visto il finanziamento di 6 idee progettuali che saranno adesso accompagnate nella loro realizzazione all’interno di un percorso di co-design realizzato dagli esperti di Lucca Creative Hub per poi concretizzarsi con iniziative ed eventi a partire dal prossimo giugno. Tutte queste attività si svolgeranno al centro Logos di Marlia e al polo culturale Artèmisia di Tassignano messi a disposizione dal Comune.

“Siamo davvero molto soddisfatti di aver dato vita ad una nuova stagione per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio grazie a due importanti progetti che vedono i giovani sia fruitori che ideatori di iniziative ed attività rivolte ai propri coetanei- spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi-. Una politica per i giovani che viene dal basso e che intende intercettare i reali bisogni e le aspirazioni delle nuove generazioni sviluppando il protagonismo giovanile ed anche il concetto di cittadinanza attiva nata da un lungo ed interessante percorso partecipativo. Il 2023 è un anno che vede a Capannori un grande fermento di iniziative rivolte ai giovani in vari ambiti, offrendo variegate opportunità culturali, educative, di formazione, di divertimento e di socializzazione e più in generale di crescita personale. Da parte nostra, oltre a promuovere e ad accompagnare questo percorso, abbiamo messo a disposizione dei giovani due importanti spazi pubblici del territorio, il centro Logos di Marlia e il centro culturale Artèmisia di Tassignano che possono essere considerati i due principali luoghi di riferimento per i giovani a Capannori. Ringraziamo la Regione Toscana per l’importante contributo dato”.

Di seguito le attività del progetto Co.lla. fino alla fine di giugno: Terra di Tutti Strumenta (laboratori di riuso e creatività e riadattamento di abiti usati), Artèmisia Tassignano, 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio, 18 maggio, 25 maggio, 1 giugno, 8 giugno, 15 giugno, dalle ore 15.00 alle 17.00; Calcio Balilla – Corso Biliardino, Logos Marlia, 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio, 18 maggio, 25 maggio, 1 giugno, 8 giugno, dalle ore 17.30 alle 19.30; Aeliante – Sportello Benessere, Artémisia Tassignano e Logos Marlia, 28 aprile, 5 maggio, 12 maggio, 19 maggio, 26 maggio, 9 giugno, 16 giugno, 23 giugno, 30 giugno, dalle ore 15.00 alle 17.00; Aeliante – Corso di teatro, Logos Marlia, 28 aprile, 12 maggio, 26 maggio, 23 giugno, 30 giugno-, Artémisia Tassignano, 19 maggio e 16 giugno, dalle ore 17.00 alle 19.00; Ludus – Giochi di ruolo, Artèmisia Tassignano, 29 aprile, 27 maggio, 10 giugno, 24 giugno- Logos Marlia, 13 maggio, dalle ore 15.00 alle 19.00 e 2 maggio, 16 maggio, 30 maggio, 13 giugno, 27 giugno, dalle ore 21.00 alle 24.00; Lucca Creative Hub– Percorso partecipativo, Logos Marlia, 5 maggio ore 17.30; Paideia – Comunicazione empatica/nonviolenta, Logos Marlia, 6 maggio, 20 maggio, 27 maggio, 3 giugno, 10 giugno, dalle ore 15.30 alle 18.30; Video giochi etici con Nicola Vannucchi, Logos Marlia, 9 maggio, 23 maggio, 6 giugno, 20 giugno, dalle ore 17.00 alle 20.00; Sliders – Corso skateboarding, Logos Marlia, 13 maggio, 20 maggio, 27 maggio, 6 giugno, dalle ore 15.00 alle 17.00; Sliders – Incontro ‘Alpinisti straordinari’; Andrea Lanfri e moglie di “Cala” Chimenti, Artèmisia Tassignano, 19 maggio, dalle ore 21.00 alle 24.00; Sliders – Doping e Bullismo, Logos Marlia, 26 maggio, dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

Ecco quali sono i progetti di Spazio Off:: “Scacco alla noia”, corso base di scacchi per avvicinare sempre più giovani a questa antica arte che insegna il ragionamento analitico e strategico;

Giochi di ruolo in biblioteca, per stimolare la creatività e la socialità con un hobby che sta diventando sempre più popolare tra i giovani;

“Volare verso il futuro”, un corso di aeromodellismo dedicato ai giovani per stimolare la creatività e l’interesse per questo settore e non solo, sviluppare le capacità manuali, educare all’uso degli strumenti di falegnameria e per coinvolgere i giovani in attività all’aperto; “Ancora. Appuntamenti culturali” serate di riflessione, attività laboratoriali, momenti di approfondimento culturale guidati da esperti o talora rimessi all’autogestione dei partecipanti.

“Donare ti premia”, creazione di un concorso per stimolare i giovani a donare il sangue per la prima volta;

“CucinaCheTiPassa”, una serie di incontri attraverso i quali le ragazze e i ragazzi si avvicineranno alla cucina, sviluppando una propria autonomia nella gestione dei pasti quotidiani, recuperando le ricette della tradizione lucchese e imparando a evitare gli sprechi alimentari.



Per informazioni tel 331 6578335; giovani@comune.capannori.lu.it .