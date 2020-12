CAPANNORI 🇮🇹FRAZ. CASTELVECCHIO DI COMPITO

Quattro mesi fa (era il 19 agosto) segnalai al #CantoniereDiPaese che lo scivolo nel giardino giochi e lo specchio stradale all’intersezione tra Via di Castelvecchio e Via del Molino, erano danneggiati.

Ad ottobre è stata rinnovata la segnalazione…ma dopo altri due mesi la situazione è sempre la stessa.

Oggi è stato fatto nuovamente. Vediamo quanto tempo dovremo ancora attendere.

Caro Menesini… “Capannori c’è” (come da suo slogan elettorale), ma non in questa frazione.

una segnalazione di un ns lettore

TOMMASO BARTOLI