CAPANNORI – Fino al 31 gennaio si possono presentare le osservazioni alla perimetrazione delle aree boscate percorse da incendi nel 2019

All’albo pretorio on line sul sito web del Comune (www.comune.capannori.lu.it) e all’ufficio ‘Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali’ sono disponibili per la consultazione le cartografie delle aree boscate percorse da incendi nel 2019. Tutti gli interessati possono esprimere eventuali osservazioni relativamente alla perimetrazione di tali aree, entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2020, consegnandole direttamente al protocollo generale dell’ente o inviandole tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.

Le osservazioni saranno valutate nell’arco dei successivi 60 giorni per poter poi dar seguito all’approvazione definitiva del catasto delle aree boscate percorse da incendi nell’anno 2019.

Nei boschi percorsi da incendi , secondo la normativa, è vietato per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame e per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria. Inoltre al loro interno e nei pascoli percorsi dal fuoco situati nella fascia entro 50 metri, per un periodo di quindici anni è vietato trasformare il bosco in altra qualità di coltura e per un periodo di venti anni non si potranno realizzare edifici, strutture o infrastrutture finalizzati a insediamenti civili o attività produttive. Per informazioni: ufficio Pianificazione Urbanistica-Politiche Ambientali tel. 0583/428207, email ecologia@comune.capannori.lu.it.