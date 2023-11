Capannori: evento formativo sulla comunicazione in riabilitazione

Capannori, 13 novembre 2023 – Professionisti di varie discipline hanno partecipato sabato 11 novembre all’auditorium del centro sanitario di Capannori al corso “La comunicazione tra personale sanitario e paziente: quanto incide sull’efficacia del trattamento?”.

L’evento è stato organizzato dall’unità operativa di Recupero e rieducazione funzionale di Lucca e Valle del Serchio. Il responsabile scientifico è Lucia Ferroni, medico della struttura, con la coordinatrice dei tecnici di riabilitazione ospedaliera di Barga Maresa Andreotti come animatore di formazione.

Tra i relatori, oltre alla dottoressa Ferroni: Maria Elena Favilla dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Sara Merlino dell’Università di Roma Tre; la psicologa dell’Azienda USL Toscana nord ovest Stefania Tocchini.

Il corso – accreditato per medici, psicologi, logopedisti e fisioterapisti – ha permesso di approfondire le tematiche legate alla comunicazione: è ormai dimostrato che una formazione esplicita finalizzata ad aumentare la consapevolezza su vari aspetti che caratterizzano le interazioni aiuta a migliorare le abilità comunicative e favorisce la costruzione di buone relazioni.

Nell’ambito dell’evento formativo sono stati presentati e discussi, non solo nella prospettiva della ricerca ma anche in quella dell’applicazione pratica, i più recenti studi sulla comunicazione con pazienti e familiari, in generale e con specifico riferimento all’ambito neurologico e a quello della comunicazione con i pazienti afasici, resa ancora più complessa dal tipo di patologia, che colpisce proprio il linguaggio.

