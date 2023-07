CAPANNORI E’ IL COMUNE SOPRA I 25MILA ABITANTI PIU’ RICICLONE DELLA TOSCANA

CAPANNORI E’ IL COMUNE SOPRA I 25MILA ABITANTI PIU’ RICICLONE DELLA TOSCANA

Secondo la classifica sui ‘Comuni ricicloni 2023’ stilata da Legambiente. La quantità annua di rifiuto non riciclablile pro-capite è di 74 chilogrammi

Capannori è il Comune sopra i 25 mila abitanti più riciclone della Toscana. E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata da Legambiente sui Comuni Ricicloni 2023, riferita ai risultati del 2022. La classifica è stata stilata considerando come dato principale di riferimento la quantità pro-capite prodotta di rifiuto non riciclabile. E per Capannori il dato è davvero molto buono, poichè la quantità di rifiuto non riciclabile pro-capite l’anno attualmente si attesta sui 74 chilogrammi, peraltro attualmente in diminuzione nell’anno in corso. La percentuale di raccolta differenziata secondo il sistema di calcolo della Regione Toscana si attesta sull’87,7% (83,7% secondo la classifica di Legambiente che non tiene conto dei punti incentivanti rilasciati dalla Regione per compostaggio domestico e raccolta inerti). Dall’analisi dei dati del primo semestre 2023 condotta da Ascit emerge inoltre che la produzione di multimateriale si è ridotta di 56 tonnellate, facendo registrare una riduzione del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre con l’introduzione del nuovo servizio di raccolta porta a porta degli abiti usati sono state raccolte 56 tonnellate di materiali, avviati al riuso se in buono stato o inviati al riciclo nel distretto pratese. Nei primi 3 mesi 2023 è stato anche confermato un trend positivo della percentuale di raccolta differenziata che si attesta ancora sull’ 87,7%.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – spiega l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – frutto del percorso che insieme ai cittadini abbiamo compiuto a partire dal 2007, quando Capannori fu il primo Comune europeo ad aderire alla strategia Rifiuti Zero. Nel nostro comune il dato riferito alla quantità annua di rifiuto indifferenziato pro capite è molto buono e con i nuovi progetti in corso nell’ambito della gestione dei rifiuti la percentuale del 74% è destinata a scendere ulteriormente, facendo così sempre meno ricorso alla discarica. Abbiamo inoltre raggiunto risultati significativi anche relativamente alla quantità generale di rifiuto pro capite, che dal 2003 al 2023 è diminuita di oltre il 40%, essendo passata da 799 chilogrammi a persona a 431 chilogrammi a persona. Se abbiamo raggiunto questi importanti traguardi è grazie al lavoro quotidiano svolto dai nostri cittadini, che ringraziamo, perché questo progetto funziona solo se è il progetto di una intera comunità. Tra gli aspetti significativi da rilevare una progressiva diminuzione della produzione della plastica a Capannori e un buon andamento del servizio porta a porta degli abiti usati che rappresenta una importante novità del 2023.L’obiettivo è proseguire con la realizzazione delle due piattaforme di riciclo dei prodotti assorbenti e di selezione dei rifiuti tessili finanziate dal Pnrr che contribuiranno notevolmente all’abbattimento della quantità di rifiuto indifferenziato e che consentiranno di ridurre ulteriormente i costi del servizio per i cittadini”.