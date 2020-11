CAPANNORI: E-DISTRIBUZIONE CONFERMA LA DISPONIBILITÀ PER LIMITARE GLI INTERVENTI CON INTERRUZIONI TEMPORANEE DEL SERVIZIO

Capannori (Lu), 13 novembre 2020 – In riferimento alla richiesta dell’assessore ai lavori pubblici di Capannori Davide Del Carlo per limitare le interruzioni programmate, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di aver già provveduto a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili.

A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni e, laddove tecnicamente possibile, viene valutata la possibilità di installare un gruppo elettrogeno nelle zone coinvolte. Tuttavia, per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero ed in assenza di tensione: in queste occasioni, i clienti vengono sempre informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. Questo tipo di attività sarà comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione ​comunicazioni e avvisi tramite sms, email o contatto telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Infine, per quanto riguarda le ispezioni in elicottero delle linee elettriche di media tensione, in corso in questi giorni, la società elettrica ribadisce che i voli avvengono con le linee in tensione, senza ricorrere ad interruzioni del servizio e quindi senza disagio per la clientela.

E-Distribuzione ha già contattato il sindaco di Capannori Luca Menesini e l’assessore Davide Del Carlo per fornire tutte queste informazioni, confermando la disponibilità e la massima attenzione nello svolgimento dell’attività di propria competenza.