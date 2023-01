CAPANNORI – DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO PIU’ RIENTRI POMERIDIANI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI SEGROMIGNO IN PIANO, LUNATA E LAMMARI

Il Comune metterà a disposizione i servizi di trasporto e mensa

Novità per i rientri pomeridiani per tre scuole primarie del territorio comunale. Dal prossimo anno scolastico la scuola primaria di Segromigno in Piano, che adesso non effettua alcun rientro pomeridiano e resta aperta il sabato mattina, osserverà un rientro pomeridiano e non effettuerà più lezioni il sabato, mentre le scuole primarie di Lunata e di Lammari passeranno da uno a due rientri pomeridiani. Per consentire queste modifiche di orario a partire dall’anno scolastico 2023-2024 l’amministrazione comunale metterà a disposizione di questi tre plessi il servizio di trasporto e di mensa.

“Molto volentieri contribuiamo alla realizzazione dell’aumento dei rientri pomeridiani per queste tre scuole primarie del nostro territorio, mettendo a disposizione i servizi di trasporto e di mensa – afferma l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Particolarmente positivo che la primaria di Segromigno in Piano, l’ultima scuola tra le scuole primarie e secondarie del nostro territorio ad effettuare lezione il sabato, abbia deciso di optare per un rientro pomeridiano al posto dell’apertura al sabato, perché questo consentirà anche a questi alunni di poter trascorrere più tempo con la famiglia e gli amici. Dal prossimo anno quindi tutte le scuole primarie e secondarie di Capannori effettueranno la settimana corta. Positivo anche l’aumento del ‘tempo scuola’ pomeridiano per le altre due primarie perché ciò consentirà di poter realizzare più attività scolastiche”.