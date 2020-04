CAPANNORI – Covid19, gli effetti sulle attività di commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande

Quali sono gli effetti delle misure del Governo per contrastare il Coronavirus sulle attività di commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande? È quello che è rissunto in questo schema prodotto dall’amministrazione comunale, che mette in chiaro quali sono le attività consentite, le possibilità di consegna a domicilio e di commercio online.

Scarica il materiale

Lo Sportello unico attività produttive del Comune rimane a disposizione per fornire chiarimenti e informazioni.

Segreteria amministrativa: Tel. 0583-428239/257/243

Email: suap@comune.capannori.lu.it

Skype: suap1.capannori@outlook.it

suap2.capannori@outlook.it