CAPANNORI – CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI NATALE

Pubblicato l’avviso per la concessione di contributi per iniziative di pubblico interesse collegate alle festività natalizie. L’amministrazione comunale anche quest’anno, infatti, intende sostenere i Centri Commerciali Naturali del territorio nella realizzazione di iniziative e attività di animazione delle frazioni durante le prossime festività natalizie, così come le associazioni ed altri soggetti del terzo settore che intendano realizzare manifestazioni inerenti al Natale, come, ad esempio i tradizionali presepi e i concerti natalizi. La somma messa a disposizione dal Comune è complessivamente di 15 mila euro. I contributi sono previsti per eventi ed iniziative dedicate alla valorizzazione delle festività nella comunità che prevedano anche interventi di messa in opera di addobbi visibili alla cittadinanza, come, ad esempio, le luminarie; iniziative dedicate alla valorizzazione delle festività nella comunità; eventi di intrattenimento pubblico di consolidata tradizione con particolare riguardo a concerti e a rassegne organizzate da bande e cori; eventi di rilevanza sovra-comunale relativi all’organizzazione di manifestazioni pubbliche legate alle festività e di tradizione come ad esempio processioni o presepi viventi. Il contributo massimo erogabile per ogni progetto è di 3.000 euro.

“Con questo bando continuiamo a sostenere i centri commerciali naturali e quindi i negozi di vicinato e le associazioni del nostro territorio in occasione delle festività natalizie concedendo contributi per l’organizzazione di iniziative di animazione e di intrattenimento e di eventi legati alla tradizione del Natale che hanno una rilevanza pubblica, perché rivolti alla comunità – afferma l’assessore al commercio, Serena Frediani -. Un’iniziativa con cui il Comune collabora concretamente a rendere più attrattive le nostre frazioni durante le prossime feste con l’obiettivo di richiamare un maggiore numero di persone con ricadute positive anche per il commercio e alla realizzazione di eventi culturali della tradizione natalizia, come concerti, presepi ed altre iniziative, per offrire ai cittadini opportunità culturali e di intrattenimento in questo particolare periodo dell’anno”.

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli allegati all’avviso e corredate dei relativi allegati pubblicati insieme all’avviso stesso sul sito del Comune(www.comune.capannori. lu.it) in ‘Amministrazione trasparente’ e nella sezione ‘Cultura e Sport – associazionismo’ ed essere inviate entro lunedì 19 dicembre con le seguenti modalità: consegnate a mano all’Ufficio Protocollo presso il Comune in piazza Aldo Moro; tramite PEC all’indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@ cert.legalmail.it.