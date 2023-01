Capannori, al via il secondo lotto di lavori alla Cittadella dello Sport

CAPANNORI – L’assessore ai lavori pubblici Del Carlo: “La Cittadella sarà pronta entro la fine del 2023. Dopo una fase di difficoltà nel reperimento del materiali e altre dinamiche legate al contesto che l’Italia e l’Europa si sono trovate a vivere, i lavori hanno ripreso spediti.”

Prenderà il via nel mese di febbraio il secondo lotto dei lavori per la realizzazione della ‘Cittadella dello Sport’ nella zona della piscina e del campo sportivo a Capannori. L’intervento, per un importo complessivo di circa 1 milione e 300.000 euro finanziato nell’ambito dei progetti Piu della Regione Toscana,

fonte noitv

dal Fondo Sport e periferie e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, darà vita a un importante polo multidisciplinare. Le opere, che dovrebbero essere ultimate entro la fine dell’anno, prevedono la posa del manto di superficie della pista di atletica, oltre alla costruzione di 4 nuove torri faro, della struttura di copertura della tribuna e di un percorso pedonale attrezzato per la ginnastica all’aperto di collegamento tra lo stadio e la piscina, aperto a tutti. La nuova Cittadella dello sport disporrà di nuovi impianti per le discipline agonistiche e non agonistiche; tra questi una pista di atletica leggera a 6 corsie in cui praticare la corsa, la corsa a ostacoli e la corsa a staffetta oltre a salto in alto, salto con l’asta e salto in lungo; una pista per lo skiroll e un campo sportivo da calcio con manto superficiale in erba naturale.